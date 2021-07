Brünig-Schwinget – Remo Käser muss wegen Corona forfait geben Am Sonntag hätte das Brünig-Schwinget mit dem Berner Remo Käser stattfinden sollen. Doch dieser muss krankheitsbedingt absagen. Yasmin Rosner

In der Nacht von Freitag auf Samstag bekam Remo Käser Fieber und Kopfschmerzen – das Brünig-Schwinget vom Sonntag sagte er daraufhin ab. Ein späterer Corona-Test ergab dann: Der Berner Schwinger ist an Covid-19 erkrankt. Er befindet sich seither zu Hause in Isolation, heisst es in einer Mitteilung des Managements.

«Ausser Fieber und den Kopfschmerzen geht es mir den Umständen entsprechend gut», so Käser. Er habe sich nach einem guten Saisonstart auf die nächsten Schwingfeste gefreut. «Aber jetzt drücke ich meinen Schwingerkameraden die Daumen und hoffe auf einen guten Genesungsverlauf.»

Zuletzt hatte sich Remo Käser am 17. Juli auf Covid-19 testen lassen – das Resultat fiel damals negativ aus.

Das Brünig-Schwinget findet dieses Jahr auch ohne Christian Stucki, Joel Wicki und Nick Alpiger statt. Sie alle können verletzungsbedingt noch nicht ins Sägemehl. Auch Zuschauer sind nicht zugelassen. Stattdessen wird es SRF live übertragen.

