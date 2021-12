Mit Trisomie 21 in der Pandemie – Remo vermisst das Küssen Menschen mit Trisomie 21 sind in der Pandemie besonders gefährdet. TV-Publikumsliebling Remo Blunschi leidet am meisten unter den Abstandsregeln. Chris Winteler

Er hat auch schon Goalie Zuberbühlers Frau geküsst: Remo Blunschi, der selbstbewusste Aargauer. Foto: Basil Stücheli

Remo möchte mich umarmen, gern auch küssen. «Lass das, Remo», sagt der aufmerksame Vater. Eine Ermahnung, die an diesem Abend immer wieder fallen wird.

Zu Besuch bei Familie Blunschi in Wettingen AG. Herbert Blunschi, 81, hat Remo gerade von der Arbeit in der Stiftung Arwo abgeholt. Remo verschwindet sofort in seinem Zimmer, er will sich umziehen, die Mutter soll ihm helfen, sich für den Fotografen schön zu machen.

Auftritte in der Badi, im Zoo und auf dem Bauernhof

In den vergangenen Jahren ist es still geworden um Remo, nachdem die SRF-Sendereihen «Üsi Badi» (2010), «Üse Zoo» (2013) und «Üse Buurehof» (2017) jeweils eine halbe Million Zuschauer vor den Fernseher gelockt hatten. Die sechs Protagonistinnen und Protagonisten mit geistiger Behinderung sorgten mit ihren Abenteuern für Gesprächsstoff im Land. Allen voran der selbstbewusste Aargauer.