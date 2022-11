Menschen im Unterland – Remy Majer (30), Gastro-Unternehmer aus Freienstein-Teufen Remy Majer war schon als Kind interessiert an allem, was mit Kulinarik zu tun hat. Seine Leidenschaft hat er zum Beruf gemacht. Balz Murer

Remy Majer, Gastronom aus Freienstein-Teufen. Foto: Balz Murer

Remy Majer (30), in Freienstein-Teufen aufgewachsen, ist schon von klein auf leidenschaftlich verbunden mit allem, was sich um Kulinarik, Kochen und Essen dreht. Mit seinem Vater war er daheim der «Chef in der Küche».

So entschloss sich Remy Majer 2016, sein Koch- und Genuss-Hobby zu professionalisieren und seinen bisherigen Geldjob in der Versicherung an den Nagel zu hängen. Er gründete die «Sommerbeiz» auf dem Blumer-Areal in Freienstein-Teufen. In der ersten Saison war es, wie er sagt, «chaotisch, aber ein voller Erfolg».

Ein weiteres Projekt bestand in der Lancierung eines Food-Trucks als Catering für Filmproduktionen. Aktuell verwöhnt Remy Majers Crew das Team der schweizerischen «Tatort»-Produktion.

Die Verwendung regionaler Produkte ist die zentrale Philosophie von Remy Majers Bacio Lupaio.

Deshalb lancierte er auf diesen Winter in sein neustes Gastrokonzept mit dem Namen «Winter-Beiz». Voraussichtlich bis Ende Januar 2023 oder länger wird es Bestand haben. In der «Winter-Beiz», welche auf dem Platz des neuen Kinos steht, werden wo immer möglich regionale Produkte zu stimmigen Gerichten verarbeitet. Die Zusammenarbeit mit Bauern, Produzenten und Handwerkern im direkten Umfeld steht im Zentrum.



Bei der Eröffnung Anfang November wurde Rémy Majer und seinem Team ein volles Haus beschert, dies stimmt ihn zuversichtlich und lässt ihn auf eine weitere Erfolgsgeschichte hoffen.

Fotografie: Balz Murer



