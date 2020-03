Renault Clio entthront den VW Golf als Europas meistverkauftes Auto Der VW Golf hat im vergangenen Monat den Titel als Europas meistverkauftes Auto verloren.

Viel verkauft und neuer Leader: Der Renault Clio. KEYSTONE

Im Februar löste der Renault Clio den bisherigen Bestseller aus Wolfsburg ab, wie aus Berechnungen des Londoner Analysehauses Jato Dynamics hervorgeht. Demnach hatte der Kompaktwagen aus Frankreich mit 24.914 verkauften Exemplarenim vergangene Monat knapp die Nase vor dem Konkurrenten Golf,der auf 24.735 Stück kam. Grund war vor allem ein Verkaufsrückgang des Golf um ein Fünftel, während der Clio ineinem schrumpfenden Markt deutlich weniger einbüsste. Als ersteshatte das «Handelsblatt» darüber berichtet.

Der Prestigeverlust für VW hält sich nach Meinung vonExperten angesichts der Corona-Krise allerdings in Grenzen. «ImMoment steht ohnehin alles», sagte Frank Schwope von der NordLB.In Zukunft werde der Golf ohnehin nicht mehr die Bedeutunghaben, die er als Namensgeber für eine eigene Fahrzeugklasseüber Jahrzehnte hatte. «Es ist letzen Endes ein Auslaufmodell,das neue Modell ist der ID.3», sagte Frank Schwope von derNordLB. Mit dem kompakten E-Auto, das in Zwickau gebaut wird undim Sommer auf den Markt kommen soll, will Volkswagen neu in dieElektromobilität starten.

Den Weg dahin soll der im Herbst in achter Generationaufgelegte Golf ebnen, dessen komplexe Elektronik allerdings fürProbleme in der Produktion sorgt. Von 100.000 geplanten Modellenwurden laut Betriebsrat im vergangenen Jahr nur rund 8400 Stückgebaut. Die wesentliche Ursache dafür seien Störungen in derSoftware und Elektronik, sagte Betriebsratschef Bernd Osterlohund fügte hinzu: «Hier wollten überehrgeizige Vorstände zuschnell zu viel Technik in ein Fahrzeug stopfen, und sind damitgescheitert.» Es fehlten ausserdem Motoren, Farben, undAusstattungen wie der bei den Kunden beliebte Allradantrieb.

Dem hielt Vorstandschef Herbert Diess entgegen: «Nach den Qualitätskennzahlen, die wir von Kunden und Händlern während jedes Anlaufs sehr genau beobachten, ist der Golf-Anlauf bisher einer der besten, die wir je hatten.»

( REUTERS )