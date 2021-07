Wegen voller Bäche – Rennbahn Dielsdorf teilweise unter Wasser Die Pferderennbahn Dielsdorf ist zum temporären Paradies für Wasser- und andere Vögel geworden. Werner Bucher

Die Bäche rundum sind randvoll, das Wasser kann auf der Rennbahn Dielsdorf nicht mehr abfliessen. Foto: Werner Bucher

Wo sonst Pferde im vollen Tempo übers Geläuf und über die Hindernisse auf der Rennbahn in Dielsdorf galoppieren, freuen sich gegenwärtig Enten, Möwen und Störche über den neuen See. Weil der Haslibach als Ablauf des Mettmenhaslisees und der Fischbach rund um die Rennbahn randvoll sind, kann das Wasser aus dem Innenraum nicht mehr abfliessen. Es steht teilweise über einen halben Meter hoch auf der Wiese. Ein Training der Pferde ist nicht möglich. Die Verantwortlichen sind aber zuversichtlich, dass bis zum ersten Renntag am 21. August die Rennbahn wieder optimal benützbar ist.

An ein Training ist nicht zu denken. Bis zum nächsten Renntag soll aber alles wieder normal sein. Foto: Werner Bucher

