2. Wahlgang in Oberembrach – Rennen um Gemeinderatssitz

bleibt offen Von den drei Kandidatinnen für den freien Sitz im Gemeinderat erreichte keine das absolute Mehr. Fabian Boller

Die Stimmberechtigten in Oberembrach müssen nochmals an die Urne. Am Sonntag erreichte keine der drei Kandidatinnen für den freien Sitz im Gemeinderat das nötige absolute Mehr von 210 Stimmen. Am besten schnitt Alexandra Kress (1968, SVP) ab. Sie erreichte 176 Stimmen. Den zweiten Rang belegt Nadine Bär (1977, parteilos) mit 94 Stimmen. Dahinter folgt Alina Totoescu Wolperth (1970, parteilos) mit 72 Stimmen. Michael Gerwschyler, der nach Ablauf der zweiten Frist noch nicht als Kandidat feststand, erreichte mit 66 Stimmen das schwächste Resultat. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,0 Prozent.