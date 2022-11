Bezirksgericht Dielsdorf – Rentner setzt Jungfüchse aus und kommt dafür vor Gericht Statt Marder gingen einem Rentner Füchse in seine Falle. Weil er die jungen Tiere einen Kilometer weiter weg wieder aussetzte, stand er nun vor Gericht wegen Tierquälerei. Daniela Schenker

Der Fuchs dringt vielerorts ins Siedlungsgebiet vor. Eigenmächtige Fangaktionen sollten aber unterbleiben. Symbolbild: Pixabay

Das Bezirksgericht Dielsdorf bekam am Montag eine Lektion in Tierkunde, erteilt von einem 70-jährigen Beschuldigten. «Ich habe mittlerweile eine ganze Bibliothek zum Thema Füchse zu Hause», sagte der Mann. Er habe diese Tiere schon immer gemocht. Überhaupt lägen ihm als Bauernsohn Tiere sehr am Herzen.