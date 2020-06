Selbstunfall in Rorbas – Rentner stürzt mit E-Bike – schwer verletzt Am Montagmittag stürzte ein Mann auf der Irchelstrasse. Er verletzte sich dabei schwer – die Strasse musste zwei Stunden gesperrt werden.

Der Mann kam aus noch ungeklärten Gründen rechts von der Strasse ab und stürzte.

Der 74-jährige Mann fuhr mit seinem E-Bike am Montagmittag von Rorbas in Richtung Teufen. Aus noch unbekannten Gründen geriet der Renter dabei neben die Strasse und stürzte auf der Grünfläche. Die Kantonspolizei geht von einem Selbstunfall aus, heisst es in einer Mitteilung.

Der Mann musste mit dem Krankenwagen ins Spital Bülach gebracht werden. Die Irchelstrasse war wegen des Unfalls rund zwei Stunden gesperrt.

( gvb )