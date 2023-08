Reportage aus der Ukraine – Die letzten Kinder von Kramatorsk Schulen und Kindergärten sind geschlossen, die Freunde fort. Dafür ist die Angst vor Raketen allgegenwärtig. Wie es ist, im Krieg in einer ukrainischen Stadt aufzuwachsen. Florian Hassel aus Kramatorsk

1 / 1 Laut dem Bildungschef von Kramatorsk, Dennis Sisojew, sind noch 5200 der bis zum Überfall knapp 24’000 Schul- und Kindergartenkinder in der Stadt. Blick in die Wohnung einer Familie mit zwei Kindern.

Eigentlich hatte das Leben in der Fremde einen guten Anfang genommen für Larissa Posochowa und ihren Sohn Artjom. Drei Monate nachdem Mutter und Sohn im März 2022 aus ihrer Heimatstadt Kramatorsk im Osten der Ukraine vor dem Krieg geflohen waren, hatten sie sich in Pirmasens in Deutschland halbwegs eingelebt. Zum Schuljahr 2022/23 boten die Behörden dem guten Schüler Artjom schon einen Platz auf einer anspruchsvolleren Schule an.