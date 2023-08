Republikaner-Wahlkampf in den USA – Wer Trumps Comeback zu verhindern versucht Für die Präsidentschaftskandidatur ist der Ex-Präsident der Favorit bei den Republikanern. Hinter den Kulissen laufen aber noch Bemühungen, ihn zu stoppen. Fabian Fellmann aus Washington

Er stiehlt den anderen die Show: Donald Trump lässt sich auf der Plattform X von Tucker Carlson interviewen, während auf Fox News die Republikaner-Debatte läuft. Foto: Keystone

Warum nur will es den Republikanern einfach nicht gelingen, Donald Trump loszuwerden? Als belächelter Clown zog er in seinen ersten Wahlkampf als Republikaner vor acht Jahren, als Überraschungssieger ging er daraus hervor. Vor drei Jahren wurde Trump entzaubert. Abgewählt aus dem Weissen Haus, liess er das Capitol in Washington stürmen. Mitch McConnell, Anführer der Republikaner im Senat, bemerkte trocken: «Er hat sich eine Pistole an den Kopf gehalten und abgedrückt.»