Freihof in Lufingen – Restaurant muss schliessen, weil Küchenpersonal fehlt

Abo Bierpartys in der Region Oktoberfest – in Rümlang mit und in Kloten ohne Zertifikat

An den kommenden Wochenenden finden in der Region Oktoberfeste statt. In Rümlang dürfen nur Gäste mit Zertifikat mitfeiern, in Kloten sind im Zelt auch nicht registrierte zugelassen.