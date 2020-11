Schöfflisdorf verliert Beiz – Restaurant zur Schmitte

macht nächsten Februar dicht Neben dem Felsenhof ist die Schmitte das einzige Restaurant zwischen Dielsdorf und Niederweningen. Nun wird ein neuer Pächter gesucht. Andrea Söldi

Samuel Hauser sieht in Schöfflisdorf keine Zukunft für sein Restaurant Zur Schmitte. Foto: Raisa Durandi

Seit 2014 bietet das Restaurant Schmitte in Schöfflisdorf eine sogenannt gutbürgerliche Küche mit Mittags- und Abendmenüs. Es sei über die Jahre immer besser gelaufen, sagt Samuel Hauser von der Gastronomie-Firma Blum Hauser. «Bis vor Corona waren wir sehr zufrieden.» Man habe ein solides Mittagsgeschäft aufbauen können mit dem Gewerbe, das sich regelmässig in der Schmitte verpflegte. Auch am Abend seien die Gästezahlen erfreulich gewesen, und später seien dann Vereine auf einen Drink gekommen. Dennoch wird der Betrieb im Februar 2021 schliessen, wie die Betreiber auf der Webseite schreiben.