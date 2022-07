Endlich kommt Gastroangebot – Restaurantkette aus der Westschweiz eröffnet Standort im Glattpark Das Unternehmen Luigia zieht in das Erdgeschoss des Apartment-Hotels Joyn. Wir haben die Schwesternniederlassung in Zürich getestet. Astrit Abazi

Die Luigia-Niederlassung im Apartment-Hotel Joyn befindet sich derzeit im Aufbau. Foto: Astrit Abazi

Ende Jahr eröffnet im Hotel Joyn im Glattpark endlich ein Restaurant seine Türen. Das Hotel, das auf sogenannte Serviced Apartments setzt und neben rund 100 Hotelzimmern auch rund 350 Kleinwohnungen führt, hatte im April 2021 seine Eröffnung. Damals kündigte Joyn an, dass eine externe Firma in das Gebäude an der Thurgauerstrasse einziehen und das Gastronomieangebot erweitern würde. Nun ist der Partner offiziell: Ende Jahr wird das Restaurant Luigia einziehen.