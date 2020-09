Schweizer Meisterschaften im OL – Reto Egger beisst sich an der Spitze fest Bei den dritten und letzten Einzel-Meisterschaften der Orientierungsläufer glückte dem Rafzer Reto Egger erneut eine Top-Ten-Klassierung. Jörg Greb

OL-Läufer Reto Egger ist gut unterwegs – konstant, aber noch mit Optimierungspotential. Raisa Durandi (rd)

In drei Meisterschaftsrennen lief er zwei Mal auf Rang 7, einmal auf Rang 10. Und dann wurde er nochmals 10. am nationalen Vergleich Anfang September. Für Reto Egger sind das «schier überragende Ergebnisse, vor allem auch was die Konstanz anbelangt». Auch das technisch anspruchsvollste Rennen, jenes über die Mitteldistanz vom vergangenen Wochenende auf dem Seelisberg in der Innerschweiz, gelang ihm gut – aber nicht ausgezeichnet: «Ich liess schon zum zweiten Kontrollposten Minuten liegen», meint er.