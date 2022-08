Abo Artilleriegefechte um AKW – Rette sich, wer kann In Saporischschja leben sie schon lange mit dem Atomkraftwerk. Aber seit die Russen es kontrollieren, wissen die Menschen nicht mehr, was sie mehr fürchten sollen, den GAU oder die Bomben.

Ein russischer Soldat bewacht einen Bereich des Kernkraftwerks Saporischschja in einem Gebiet unter russischer Militärkontrolle im Südosten der Ukraine. Foto: AP

Florian Hassel aus Saporischschja

In normalen Zeiten fährt man zwei Stunden von der Kleinstadt Enerhodar in die Regionalhauptstadt Saporischschja. Aber es sind keine normalen Zeiten, es ist Krieg. Als Oleksandr Belij mit seiner Familie aus der vom russischen Militär besetzten Stadt Enerhodar losfuhr, wusste er nicht, dass er diesmal eine Woche brauchen würde, um in die 120 Kilometer entfernte Stadt Saporischschja zu kommen. Sieben Tage lang war er mit seiner Frau und den drei Kindern unterwegs, eingeklemmt in ihrem überladenen Auto, dann hatten sie es in ukrainisch kontrolliertes Gebiet geschafft. In die Freiheit.