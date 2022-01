1. Lauf in Zagreb – Piste voller Blätter – Vlhova ists egal Die Slowakin führt nach dem 1. Lauf deutlich, Holdener hat gute Aussichten auf das Podest. Der Anblick der Piste ist gewöhnungsbedürftig. René Hauri

Auch in Zagreb ganz vorne: Petra Vlhova. Foto: Anze Malorvh (Getty Images)

Es geht in Zagreb um die Krone. Im Wortsinn. Wird die Siegerin doch damit ausgestattet. Nach dem 1. Lauf des Slaloms deutet vieles darauf hin, dass das wie in den vergangenen zwei Jahren Petra Vlhova sein wird. Die Slowakin nutzt den Vorteil der Nummer 1 aus und distanziert die Konkurrenz deutlich.

Am nächsten kommt ihr noch Mikaela Shiffrin, die nach dem positiven Coronatest zurückkehrt in den Weltcup. Doch die dreifache Gesamtweltcupsiegerin verliert bereits 64 Hundertstel auf die beste Slalomfahrerin der Gegenwart. Direkt dahinter liegt Wendy Holdener mit 81 Hundertsteln Rückstand. Die Schwyzerin hat damit gute Aussichten auf den zweiten Podestplatz des Winters nach Rang 3 von Killington.

Sie ist damit im Schweizer Team eine Ausnahme. Ohne die positiv auf Corona getesteten Camille Rast, Aline Danioth und Mélanie Meillard angereist, sieht die Zwischenbilanz bescheiden aus. Michelle Gisin, im Vorjahr noch Dritte auf diesem Hang, verliert 2,26 Sekunden – was aber doch zu Zwischenrang 9 reicht. Elena Stoffel büsst 4,83 Sekunden ein und verpasst den zweiten Lauf dennoch knapp. Auch die 20-jährige Selina Egloff, die das Schweizer Team komplettiert, schafft es bei ihrem fünften Auftritt auf der grössten Ski-Bühne zum fünften Mal nicht unter die Top 30. Ihr Rückstand: 6,22 Sekunden.

Der Blätterwald

Mitgrund für die gewaltigen Zeitdifferenzen ist die Piste, die zwar mit viel Wasser und Salz präpariert wurde, aber unter den warmen Temperaturen in der kroatischen Hauptstadt leidet und schnell Rillen und Schläge aufweist. «Sehr speziell» nennt Gisin die Bedingungen. Und ihre Fahrt «durchzogen». Holdener bezeichnet den Schnee als «tot».

Der Hang in Zagreb bietet einen seltsamen Anblick. Unzählige Blätter wirbeln während der Fahrten der Athletinnen auf dem ohnehin schon gräulich-bräunlichen Schnee umher, es gemahnt mehr an einen Blätterwald denn an einen Stangenwald. Zumal es rundherum grün ist.

Vlhova, der besten Slalomfahrerin der Gegenwart, kann zumindest im ersten Lauf auch das nichts anhaben. Den zweiten wird sie aber nicht mehr mit der Startnummer 1 in Angriff nehmen. Sondern mit der 30.

René Hauri

