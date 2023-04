Lawinenniedergang in Saas-Fee – 16 Menschen verschüttet – alle gerettet Oberhalb von Saas-Fee hat am Samstag eine Lawine 16 Menschen erfasst. Alle Personen konnten lebend geborgen werden. Zwei Menschen wurden in ein Spital geflogen. UPDATE FOLGT

Blick auf die Skipisten des Feegletschers oberhalb von Saas-Fee, der neben dem «Alphubel» liegt. (Symbolbild) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Von der ausserhalb markierter Pisten bei Saas-Fee VS am Samstag niedergegangen Lawine sind 16 Menschen erfasst worden. Alle hätten lebend geborgen werden können, teilte das Rettungsunternehmen Air Zermatt mit. Zwei Menschen wurden per Helikopter in ein Spital geflogen.

Die Lawine ging im Saastal nieder. Der Lawinenkegel war nach Angaben der Polizei sehr gross. Polizei- und Hilfskräfte waren mit fünf Helikoptern im Einsatz. Das Unglück passierte im Gebiet «Alphubel». Die Gegend liegt im Hochgebirge.

Update folgt..

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.