Gemeindeversammlung Dällikon – Revidierte Friedhofsverordnung ohne Gegenstimme angenommen Zwei Traktanden standen auf der Liste für die Gemeindeversammlung in Dällikon. Neben der Rechnung wurde über eine neue Friedhofsverordnung abgestimmt. Andrea Claudia Meili

Mit Würsten vom Grill und einem Apéro hat der Dälliker Gemeinderat am Dienstagabend die Stimmberechtigten auf den Dorfplatz zur Gemeindeversammlung (GV) gelockt. 89 Personen sind gekommen, rund 3,7 Prozent der Stimmberechtigten von Dällikon. Bevor sich die Anwesenden aber dem Essen und Trinken zuwenden durften, ging es um die sprichwörtliche Wurst.

Zwei Traktanden und drei Anfragen nach Paragraf 17 des Gemeindegesetzes standen auf der Liste. Zuerst war die Revision der Bestattungs- und Friedhofsverordnung an der Reihe. Die Gemeinde musste die Verordnung ändern, weil der Friedhofsverband mit Dänikon aufgelöst und durch einen Anschlussvertrag ersetzt wurde. Es habe zwar noch ein paar Fragen dazu gegeben, diese habe der Gemeinderat aber beantworten können, sagt Gemeindeschreiber Ruedi Bräm auf Anfrage. Schlussendlich wurde die Revision ohne Gegenstimme angenommen.

Ebenfalls ohne Gegenstimme angenommen wurde die Jahresrechnung 2022. Fragen dazu hatte es keine gegeben. Danach wurden die drei Anfragen aus der Bevölkerung verlesen und Stellungnahmen abgegeben. Eine Person wollte vom Gemeinderat wissen, wie er sich zu den Pistenverlängerungen am Flughafen stellt. Eine Anfrage kam zum Thema Klima und Energiesparen und eine weitere zur Bodenbelastung durch sogenannte Pfas, eine Gruppenbezeichnung für inzwischen verbotene, schwer abbaubare Chemikalien.

Lange hatte die Gemeindeversammlung nicht gedauert. Die Anwesenden konnten sich also bald den weniger schwer verdaulichen Gesprächen und Würsten zuwenden. Für die Idee mit der Gemeindeversammlung unter freiem Himmel liess sich die Gemeinde von den Landsgemeinden in Appenzell inspirieren, erzählt Ruedi Bräm. Seither lockt die GV offenbar wieder mehr Stimmberechtigte an. Es käme aber auch auf die Traktanden an.

