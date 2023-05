Menschen im Unterland – Rey Reloba aus Wallisellen ist Komiker, Zauberer und Clown Der gebürtige Kubaner ist vielseitig begabt. Mit der Ausbildung zum «Payaso Rojo», zum roten Clown, hat Rey Reloba die höchstmögliche Auszeichnung in der Zirkuswelt erlangt. Raisa Durandi

Rey Reloba hat in der Schweiz seine grosse Liebe gefunden. Foto: Raisa Durandi

Reinaldo Gil Reloba ist im Dorf Güines in Kuba aufgewachsen, einem Ort, an dem zu dieser Zeit viele unterschiedliche Zirkuskünstlerinnen und -künstler lebten. Mit 18 Jahren wurde er in die Zirkusschule aufgenommen und absolvierte dort während fünf Jahren eine Ausbildung zum «Payaso Rojo», zum roten Clown. Dies ist die höchstmögliche Auszeichnung in der Zirkuswelt und setzt eine vielseitige Begabung voraus.

Reinaldo arbeitet nicht nur als Clown, sondern kann auch jederzeit für Akrobaten, Seiltänzer und alle weiteren Positionen im Zirkus einspringen. Seit 1989 hat in Kuba kein «Payaso Rojo» mehr abgeschlossen. 1999 und 2000 tourte Reinaldo mit der Compañía Circo Habana Cuba und dem Zirkus Stey in der Schweiz und lernte seine grosse Liebe kennen.

Seither lebt er mit seiner Familie in Wallisellen und arbeitet unter dem Künstlernamen Rey Reloba heute erfolgreich als Komiker, Zauberer und Clown für Firmenfeste, Messen, Jahresversammlungen, Dorffeste, Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr.

Raisa Durandi hat den Bachelor in Camera Arts an der Hochschule Luzern Design & Kunst absolviert. Nach einem einjährigen Foto-Praktikum beim «Tages-Anzeiger» hat sie sich im Bereich Fotografie und Video selbständig gemacht. Sie arbeitet seit 2020 dreissig Prozent beim «Zürcher Unterländer» als Fotografin. Mehr Infos

