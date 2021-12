Meisterwerke von Dvorak und Gerswhin – «Rhapsody in Blue» 50% Rabatt am Mittwoch, 5. Januar, 15.00 + 18.30 Uhr, Tonhalle Zürich. Elizabeth Avanidis

Claire Huangci ZVG

Orchester Prague Royal Philharmonic

Claire Huangci, Klavier

Heiko Mathias Förster, Leitung

Beginnen Sie das neue Jahr mit jenen Meisterwerken von Dvorak und Gerswhin, die den amerikanischen Sound definiert haben: Erleben Sie die Virtuosität von Gershwins ikonischer «Rhapsody in Blue» in der atemberaubenden Interpretation der Starpianistin Claire Huangci und schwelgen Sie in den unvergleichlichen Melodien von Dvoraks «Sinfonie aus der Neuen Welt!

Antonin Dvorak:

Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 «Aus der Neuen Welt»

Wolfgang Amadé Mozart:

Klavierkonzert Nr. 21 C-Dur KV 467

George Gershwin:

«Rhapsody in Blue» für Klavier und Orchester

Kategorie I: CHF 68.- statt 136.-

Kategorie II: CHF 48.- statt 96.-

Kategorie III: CHF 28.- statt 56.-

Kategorie IIII: CHF 18.- statt 36.-