Hohe Wassertemperatur – Rhein ist zu warm – Fische im Stress Die Wassertemperatur im Rhein bei Flurlingen pendelt sich seit Sonntag zwischen 24 und gut 25 Grad ein. Ein heikler Moment – vor allem für Forellen und Äschen. Thomas Münzel , Astrit Abazi

Äschen lieben kaltes und sauerstoffreiches Wasser. Doch mit den steigenden Wassertemperaturen im Rhein sinkt der Sauerstoffgehalt auf ein kritisches Level. Foto: Rainer Kühnis (Schweizerischer Fischerei-Verband)

Die Rhein-Temperatur bei Flurlingen hat am Mittwochabend die 25-Grad-Marke überschritten. Was Badegäste lieben, bekommt manchen Fischarten allerdings gar nicht gut. Erinnerungen an die Katastrophenjahre 2003 und 2018 werden wach. In beiden Jahren kam es im Rhein wegen anhaltend hoher Wassertemperaturen zu einem grossen Fischsterben. Neben den Forellen waren es vor allem die Äschen, die der Hitze zum Opfer fielen. Bis zu 90 Prozent des Äschenbestandes im Rhein hatten 2018 die hohen Temperaturen (bis zu 27 Grad) nicht überlebt. Muss man nun erneut ein Fischsterben befürchten?