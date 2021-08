Erstmalig vergeben – Riccardo La Rocca erhält den Förderpreis der Stadt Bülach Der Stadtrat zeichnet einen jungen Künstler für dessen Engagement aus. Riccardo La Rocca ist der erste Träger des Bülacher Förderpreises.

Stadtpräsident Mark Eberli wird im Oktober den Förderpreis verleihen.

Archivfoto: Sibylle Meier

Riccardo La Rocca wurde 1992 geboren und lebt in Bülach. Seit September 2019 studiert er im Departement Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt Bülach heisst. La Rocca ist seit seiner Jugend künstlerisch tätig. Nach Einschätzung des Stadtrats leistet er «mit viel Engagement künstlerische Arbeit, die überzeugt». Stadtpräsident Mark Eberli wird den mit 4000 Franken dotierten Preis am 28. Oktober im Rahmen einer Feier überreichen.

Der Entscheid des Stadtrats zugunsten La Roccas fiel auf Antrag der Kulturkommission. Die Stadt Bülach vergibt dieses Jahr zum ersten Mal einen Förderpreis. Zukünftig werden der Förderpreis und der Kulturpreis alternierend vergeben. Ziel des Förderpreises ist es, «eine Person, eine Gruppe oder eine Institution auszuzeichnen, deren künstlerische oder kulturvermittelnde Arbeit überzeugt, Entwicklungspotenzial aufweist und somit gefördert werden soll», heisst es in der Mitteilung weiter.

