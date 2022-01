Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Richemont-Aktie steigt in nie dagewesene Höhen, BKW und Logitech rasseln runter Das «Bürohr» der «SonntagsZeitung» ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red

Suzanne Thoma, Chefin von BKW, verlässt den Konzern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Suzanne Thoma wird Präsidentin von Sulzer

Geschichte wird auch Suzanne Thoma beim Stromriese BKW bald sein. Sie verlässt den Konzern, den sie so stark auf Wachstumskurs trimmte, dass es einem schwindlig werden kann. Mehr als 130 Firmen hat die BKW unter ihr zusammengekauft. Als das Gerücht aufkam, dass sie gehen könnte, rasselte der Kurs erst mal runter. Nun wird sie Profi-Verwaltungsrätin und Präsidentin von Sulzer. Eine gute Vorbereitung, um dereinst Monika Ribar an der Spitze der SBB abzulösen?

Richemont-Aktie steigt in nie da gewesene Höhen

Der grosse Gewinner des Jahres 2021 unter jenen zwanzig Firmen, die im Aktien-Leitindex SMI vertreten sind, ist der Luxusgüterkonzern Richemont. Die Aktie legte um mehr als 70 Prozent zu. Nun könnte man denken: Gut, der Konzern wurde im Vorjahr hart von Corona getroffen und startete schon tiefer. Doch weit gefehlt. Die Corona-bedingten Verluste waren bereits zu Jahresbeginn an der Börse wieder wettgemacht. Was danach folgte, war ein Aufstieg in noch nie da gewesene Höhen. Zum Vergleich: 2018 lag der Kurs auf dem bisherigen Allzeithoch von gut 96 Franken. Nun liegt er neu bei über 137 Franken. Da hat Konzernchef Jérôme Lambert offenbar vieles richtig gemacht. Oder es zeigt sich wieder mal: In Zeiten von steigender Inflation sind Luxusgüter gefragt. (Lesen Sie hier, warum Luxusmarken von der Pandemie profitieren.)

Logitech gehört zu den Verlierern auf dem Börsenplatz

Gewinnen und verlieren liegen manchmal nahe beieinander. 2020 gehörte Logitech noch zu den grossen Gewinnern auf dem Börsenplatz. Kein Wunder: Die ganze Welt baute im Homeoffice auf die Geräte von Logitech. Und auch 2021 ging es weiter nach oben. Zumindest bis Mitte Jahr, dann kam der Einbruch an der Börse. Offenbar trauen die Anleger der künftigen Performance der Firma unter Bracken Darrell nicht. Man will ja niemandem was Schlechtes. Aber aus ganz egoistischen Gründen wünschen wir uns, dass Logitech nie mehr von einer weltweiten Pandemie profitieren kann.

Bracken Darrell, CEO Logitech. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Sir Horta-Osório lässt Credit Suisse über die Klinge springen

Einen anderen Weg beschritt 2021 die Credit Suisse. Sie gehörte schon 2020 zu den Verliererinnen. Und so ging es Anfang Jahr gleich weiter. Kein Wunder auch hier: Die Grossbank ist praktisch immer dabei, wenn es einen Skandal gibt in der Finanzbranche. Und wenn es mal ruhiger wird, kommt Präsident António Horta-Osório und springt skandaltechnisch in die Bresche. Er ignorierte offenbar mehrfach die Corona-Regeln. Vielleicht lag es aber auch schlicht daran, dass Sir Horta-Osório – 2021 von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen – laut eigenen Angaben zwischen 19 Uhr und 7 Uhr morgens keine Mails liest und keine Telefonate beantwortet. Dumm, wenn genau in dieser Zeit die Warnung reingekommen wäre.

Credit-Suisse-Präsident António Horta-Osório. Foto: Andy Rain (EPA/Keystone)

Erfolg dank Krypto für Onlinebank Swissquote

Sie ist wohl eines der ältesten Start-ups der Schweiz: die Onlinebank Swissquote. Das erste Büro war 1990 in einem Farblager eines Sanitärinstallateurs untergebracht. Mehr als dreissig Jahre später profitiert die grösste Schweizer Onlinebank unter ihrem Chef Marc Bürki vom Boom der Kryptowährungen. Die können bei Swissquote gehandelt werden. Der Kurs der Swissquote-Aktie hat sich 2021 mehr als verdoppelt. Die Bank stellt einen Gewinn in Aussicht, den sie erst für 2024 erwartet hatte. Marc Bürki reitet auf der Erfolgswelle – wenigstens solange der Krypto-Boom anhält.

Marc Bürki, CEO der Onlinebank Swissquote. Foto: Thomas Delley (Keystone)

Turbo-Abgang der Dormakaba-Chefin Sabrina Soussan

Sie war 2021 eine erfreuliche Meldung wert: Sabrina Soussan wurde zur neuen Chefin des Schliesstechnikkonzerns Dormakaba ernannt. Eine erfreuliche Nachricht, weil weiterhin gilt: Eine Chefin an der Spitze einer Schweizer Firma hat eher Seltenheitswert. Doch kein Jahr später wird Soussan Geschichte sein. Sie wechselt zum französischen Konzern Suez. Das goutierten Anleger gar nicht: Die Aktie verlor innert Kürze stark an Wert. Die offizielle Begründung für Soussans Abgang: Sie nehme eine «bedeutende berufliche Gelegenheit» wahr. Die «Handelszeitung» schreibt, dass eher Alt-Konzernchef und Weiterhin-Verwaltungsratspräsident Riet Cadonau schuld am Turbo-Abgang gewesen sei. Er habe Soussan an allzu kurzen Zügeln geführt.

