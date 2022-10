TV-Hit aus den Nullerjahren – Richterin Salesch und ihr optimistischer Blick auf die Menschheit Nach zehn Jahren Pause ist Fernsehrichterin Barbara Salesch wieder im Dienst. Und man stellt fest: Gerichtsshows sind besser als ihr Ruf. Verena Mayer

Von der rentnerlichen Gartenarbeit zurück ins Fernsehen: Richterin Barbara Salesch, mittlerweile 72 Jahre alt. Foto: Federico Gambarini (Keystone)

Die Richterin ist 72 Jahre alt, und sie ist so fit, dass sie einen Mordprozess in vierzig Minuten schafft. Am Ende stellt sich heraus, dass der angeklagte Arzt, der seine Patientin mit einem Kissen erstickt haben soll, gar nicht der Täter war. Sondern einer der Zeugen. Er tötete die Frau, weil sie ihn abgewiesen hatte. Die Richterin bringt ihn noch im Zeugenstand dazu, ein Geständnis abzulegen.