Schweizer Konzert von Dubioza Kolektiv – Richtig toughe Balkan-Beats Nur auf den ersten Blick eine Spasstruppe: Die Band Dubioza Kolektiv kritisiert Nationalisten auf dem Balkan und ist damit weltweit erfolgreich. Aleksandra Hiltmann

Zu Balkan -E lementen mischen sich Punk, Rock, Rap, Reggae, Ska : Dubioza Kolektiv aus Bosnien-Herzegowina. Foto: Alamy Stock Photo; Teaserbild: Getty Images

Als Brano Jakubovic anfing, in Sarajevo Gitarre zu spielen, hagelte es um ihn herum Granaten. Heute, knapp 20 Jahre später, spielt er in einer der international erfolgreichsten Bands aus dem Balkan: Dubioza Kolektiv aus Bosnien-Herzegowina. Sie tritt am Freitag in Zug auf, in einer Zeit, in der gerade viele Bosnierinnen und Bosnier ihre Musik mehr denn je brauchen. Denn Dubioza Kolektiv ist auch eine der wichtigsten Stimmen aus dem dortigen Kulturbereich gegen Korruption und Nationalismus.

Aktuell ist die politische Lage in Bosnien-Herzegowina angespannt. Bosnisch-serbische Nationalisten drohen mit der Sezession der Republika Srpska, dem bosnisch-serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas. Erinnerungen an den letzten Krieg werden wach. Auch die Diaspora in der Schweiz ist besorgt, wie ein Gespräch unter zwei jungen Männern am Hauptbahnhof Zürich zeigt.