Telefonbetrug in Wallisellen – Richtiger Polizist vermiest falschem Polizisten das Geschäft Eine Seniorin wollte Telefonbetrügern an einem Krypto-Automaten in Wallisellen mehrere Tausend Franken Geld überweisen. In letzter Sekunde wurde Sie von einem Polizisten auf den Betrug aufmerksam gemacht.

Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus und wollten mehrere Tausend Franken ergaunern. Symbolfoto: Kapo ZH

Ein Polizist war am Montagmittag in seiner Freizeit in einem Einkaufszentrum in Wallisellen, als ihm eine Seniorin bei einem Krypto-Automaten auffiel. Da ihm dies verdächtig erschien, begab er sich sofort zur Frau und stellte fest, dass sie via Smartphone zur Einzahlung von Bargeld angeleitet wurde. Nachdem er sie angesprochen hatte, wurde das Telefongespräch unterbrochen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Der Polizist riet der Frau, die Einzahlung sofort zu stoppen, da es sich offensichtlich um einen dreisten Telefonbetrug handelte.

Bei der Befragung gab die 64-Jährige an, von einem angeblichen Polizisten telefonisch kontaktiert und von ihm überzeugt worden zu sein, mehrere Tausend Franken Bargeld bei ihrer Bank abzuheben sowie das Geld anschliessend am Krypto-Automaten wieder einzuzahlen. Das Opfer hatte zwar schon einige Hundert Franken überwiesen. Durch das Eingreifen des Polizisten konnte jedoch ein grösserer finanzieller Schaden verhindert werden.

