E-Sports: In neuer Rolle – Rico Hölzels Fifa-Karriere geht weiter Vom Spieler zum Trainer: Der Embracher Rico Hölzel absolviert eine klassische Laufbahn in einer gar nicht so klassischen Sportart. Und er steigt von der nationalen auf die internationale E-Sports-Bühne. Thomas Gschwind

Coachen via Büro: Wie jeder E-Athlet ist Rico Hölzel technisch bestens ausgerüstet. Foto: Leo Wyden

Vom Ausbleiben der Sportveranstaltungen profitiert der virtuelle Sport. Sportwettenanbieter setzen so stark darauf wie nie zuvor, die deutsche Bundesliga organisiert gerade ein offizielles Online-Fussballturnier. Und im Schweizer Fussball haben die E-Sportler im Gegensatz zu den Akteuren auf dem echten Spielfeld schon ihren Landesmeister gekürt. Der 24-jährige Mittelfeldspieler Nicola Sutter vom FC Thun hat sich an Ostern den Sieg am E-Football-Cup ­gesichert. Im Final des Fussballsimulators Fifa besiegte Sandro Lauper den 23-jährigen Mittelfeldspieler von den Berner Young Boys.