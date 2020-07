Rekurs von Heimatschutz in Buchs – Riegelhaus erhalten oder nur «Kulisse» stehen lassen? Die Frage, wie viel von einem historisch gewachsenen Dorf erhalten bleiben soll, sorgt immer wieder für Konflikte. So auch in Buchs, wo sich Gemeinde, ein Hausbesitzer und der Heimatschutz uneins sind. Christian Wüthrich

Bei der Frage um die Schutzwürdigkeit geht es nur um den ursprünglichen Kernbau des Bauernhauses samt Stallteil und Scheune an der Badenerstrasse 8 in Buchs. Der Anbau (links) ist davon ausgenommen. Foto: Sibylle Meier

Am westlichen Rand des alten Dorfzentrums von Buchs steht an der Badenerstrasse 8 ein traditioneller Riegelbau. Wie lange das ehemalige Bauernhaus noch in der bisherigen Form und Erscheinung dort bestehen bleibt, ob es ganz oder teilweise abgerissen werden darf oder vielleicht auch gar nicht, wird derzeit gerade geklärt.