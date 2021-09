Eishockey: EHC-Duell in Winterthur – Riesen hext Kloten zum knappen Sieg Die Flughafenstädter bestehen auch den Test gegen Ligakonkurrent Winterthur. Sie gewinnen 3:2, vor allem dank ihrem jungen Torhüter. Dominic Duss

An Klotens Goalie Niels Riesen scheitert ein Winterthurer nach dem anderen: Hier macht der 18-Jährige eine Chance von Mathieu Pompei zunichte. Foto: Christian Merz

«Wir müssen auch die knappen, hartumkämpften Spiele gewinnen», hatte Klotens neuer Trainer Anfang Woche im Interview mit dem Zürcher Unterländer gesagt. Und so ist es am Freitagabend in Winterthur gekommen. Denn die Gastgeber hielten bis zuletzt dagegen, doch allen voran Niels Riesen bot ihnen die Stirn.

Tomlinson setzte den 18-jährigen Goalie zum ersten Mal in der Saisonvorbereitung ein. Und dank seiner starken Leistung konnte sich Kloten schliesslich ein 3:2 erknortzen. Die ersten beiden Drittel haben Tomlinson wohl gefallen. Seine Mannschaft war spielbestimmend, während Winterthur fast nur per Konter zu Torchancen kam.

Das 0:1 aus Sicht der Unterländer fiel nach einem solchen. Kurz zuvor hatte Riesen eine Riesenmöglichkeit von Tim Bonzon zunichte gemacht. Auch Timo Braus kam alleine auf ihn zugebraust, diesmal war der Keeper chancenlos. Der EHCW führte entgegen des Spielverlaufs.

In doppelter Unterzahl ohne Gegentor

Im Mittelabschnitt schnürte der grosse den kleinen EHC zunehmend ein. Marc Marchon hämmerte den Puck in der 24. Minute zum längst fälligen 1:1 ins Netz. Danach schoss Robin Figren die Klotener im Powerplay in Front (27.) und keine Minute später erhöhte Niki Altofer, der kurz zuvor an EHCW-Goalie Stettler gescheitert war.

Winterthur - Kloten 2:3 Infos einblenden (1:0, 1:3, 0:0). – Zielbau-Arena. – 450 Zuschauer. – SR Truffer/Potocan; Bachelut/Ammann. – Tore: 18. Braus 1:0. 24. Marchon (Figren) 1:1. 27. Figren (Gähler, Spiller/Ausschluss Birchler) 1:2. 28. Altorfer (Spiller) 1:3. 33. Oana 2:3. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen den EHCW, 5-mal 2 gegen Kloten. – Kloten: Riesen; Gähler, Steiner; Reinbacher, Seiler; Ganz, Stämpfli; Bartholet, Gian Janett; Figren, Faille, Marchon; Spiller, Meier, Altorfer; Hinterkircher, Melnalksnis, Obrist; Knellwolf, Simek, Ramel. – Bemerkungen: Kloten ohne Füglister und Schreiber (beide verletzt) sowie Markun, Randegger, Kellenberger, Zurkirchen, Kindschi, Greuter, Meier (alle überzählig). 23. Pfostenschuss Simic. 55. Lattenschuss Melnalksnis.

Wäre Nicholas Steiner nach Spielhälfte an der blauen Linie nicht so nonchalant mit der Scheibe umgegangen, hätte Winterthur nicht durch Oana zum Anschlusstreffer gekommen. Das 2:3 brachte den Eulachstädtern Aufwind, sie prüften Riesen in der Folge – einmal auch in Unterzahl – mehrfach.

Im Schlussdrittel fassten die Klotener unnötige Strafen, was beinahe bestraft wurden. 108 Sekunden mussten sie gar in doppelter Unterzahl agieren, doch Riesen liess sich kein drittes Mal bezwingen. Der gebürtige Oberländer glänzte weiter mit tollen Paraden. Der Sieg ist primär ihm zu verdanken.

Zu viele Chancen ausgelassen

Defensiv überzeugte Tomlinsons Team, offensiv liess es zu viele Möglichkeiten aus. Besonders als der Gegner fünf Minuten vor Ende eine Strafe kassierte und Kloten im Powerplay das vorentscheidende 4:2 nicht gelang. Rihards Melnalsknis traf die Latte und einmal kullerte der Puck knapp am EHCW-Tor vorbei, Stettler wäre geschlagen gewesen.

Kloten hat alle vier Testspiele gegen Ligakonkurrenten für sich entschieden. Tomlinsons Ex-Club Rapperswil-Jona wurde 5:4 nach Penaltyschiessen bezwungen, nur Ambri-Piotta mussten sich die Flughafenstädter 1:3 beugen. Zum Abschluss der Saisonvorbereitung tritt der EHC am Sonntag daheim gegen die Bietigheim Steelers, einer Mannschaft aus der DEL 2, an. Es ist das erste Heimspiel seit dem Playoff-Final der vergangenen Saison.

Kader mit zwei Angreifern ergänzt

Am Freitagnachmittag hatte Kloten noch zwei Transfers vermeldet. Stürmer Mattia Hinterkircher (24) wurde von Thurgau bis Saisonende verpflichtet und der Lette Rihards Melnalsknis stösst per B-Lizenz von den SCL Tigers hinzu. Coach Tomlinson hatte bereits Anfang Woche im Interview mit dem «Zürcher Unterländer» durchblicken lassen, dass er den 22-jährigen Angreifer gerne in seinem Team haben würde. Beide haben die Vorbereitungsphase mit dem EHC bestritten. Am Mittwoch war der Abgang von Dominic Forget zu Olten kommuniziert worden. Der Kanadier hat in zwei Saisons 88 Skorerpunkte für den EHC erzielt.

«Der Entscheid ist aus den Erkenntnissen der Vorbereitung gereift», kommentiert Sportchef Patrik Bärtschi den Wechsel des 40-jährigen Stürmers zum Ligakonkurrenten. Weitere Transfers zeichnen sich laut ihm zwar derzeit nicht ab, sind aber ebenso wenig auszuschliessen. «Wir halten natürlich die Augen offen, wenn die Cuts in der National League erfolgen», sagte Bärtschi.

