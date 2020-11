In Bassersdorf droht der Verkehrskollaps – «Riesenchaos» ab dem 9. November Sogar der Vertreter des Kantons Zürich spricht von «einer misslichen Lage», die sich abzeichnet: In Bassersdorf wird im Zentrum an einer Strasse gebaut. Die Folgen werden weiträumig zu spüren sein. Christian Wüthrich

Hier kommt der neue Kreisel hin. Während er gebaut wird, dürfte es im Dorf chaotisch werden. Foto: Francisco Carrascosa

Anlässlich einer Informationsveranstaltung in Bassersdorf wurde die Bevölkerung auch gleich noch über das Strassenbauprojekt des Kantons informiert. Davon betroffen ist die Durchgangsachse im Zentrum des Dorfs. Dort, an der Baltenswilerstrasse, haben die ersten Arbeiten schon begonnen, der Hauptteil wird allerdings erst am Montag, 9. November, in Angriff genommen.

«Es wird ein Riesenchaos geben», schätzt Gemeinderat Christian Pfaller (SVP) die Lage ein und appellierte sogleich an die Bevölkerung, das Positive am Ganzen zu sehen. Nun sei man zwar für die nächsten neun Monate stark eingeschränkt, dafür profitiere das Dorf langfristig von einer guten Infrastruktur. Nebst der Kantonsstrasse in Richtung Baltenswil mit einem zweiten Kreisel und Radstreifen werden auch neue Wasserleitungen gebaut.