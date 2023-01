Verkehrsbeschränkungen bei Bülach – Riesenumweg von Eglisau nach Bülach wegen Arbeiten an Strasse Der geplante Ausbau der Schaffhauserstrasse im Hardwald bei Bülach auf vier Spuren beginnt in diesem Jahr. Vorbereitungsarbeiten führen zu ersten Vollsperrungen. Renato Cecchet

Entlang der Schaffhauserstrasse werden als Vorarbeiten für den Ausbau auf vier Spuren die Bäume gerodet. Deshalb wird die viel befahrene Route zwischen Bülach Nord und dem Kreisel Chrüzstrass an zwei Wochenenden vollständig gesperrt. Foto: Balz Murer

Auf der Strasse zwischen dem Autobahnende der A51 bei Bülach und dem Kreisel Chrüzstrass stauen sich die Autos täglich. Im Durchschnitt verkehren auf der Schaffhauserstrasse im Hardwald 28’000 Fahrzeuge pro Tag. An Werktagen reicht der Stau am Abend bis auf das Ende der Autobahn A51 bei Bülach beziehungsweise am Morgen bis auf die A50 bei Glattfelden sowie nach Eglisau zurück.