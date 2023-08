Japankäfer in Kloten – Riesiges Fallennetz ist scharf gestellt Nach der grossen Spritzaktion in der Flughafenstadt geht der Kampf gegen den gefrässigen Japankäfer weiter. Jetzt mit 180 Fallen – bis über Kloten hinaus. Christian Wüthrich

Zivilschutzkommandant Reto Haltinner überwacht das Aufstellen der Netzfallen in der inneren Befallszone bei der Sportanlage Stighag in Kloten. Foto: Christian Wüthrich

Die nächste Stufe der Japankäfer-Bekämpfung in und um Kloten ist gezündet. Bis am Donnerstagabend sind 180 unterschiedliche Fallen aufgestellt und aktiviert worden. Innert zweier Tage hat die Zivilschutzorganisation Hardwald in Kloten allein 110 vorgängig aufgestellte Dreibeinkonstruktionen mit Netzen und einem Lockstoff ausgerüstet. Zwei Dutzend Zivilschützer sind dazu in kleinen Teams im Einsatz gestanden.