Skilift Regensberg – Riesiges Interesse an Rettung des Skilifts Der angekündigte Abbruch des Skilifts von Regensberg mobilisiert die Menschen. Auf Facebook sind nun schon fast 900 Personen einer Gruppe zur Rettung des Skilifts beigetreten. Christian Wüthrich

Wenn genügend Schnee lag, wirkte der Skilift Regensberg von Bauer Willi Lanz (rechts) stets wie ein Magnet auf die Wintersportbegeisterten im Flachland. Wie hier im Winter 2002, als Lanz noch selber am Lift stand. Archivfoto: TA

Die Sympathiebekundungen für den einzigen Skilift im Zürcher Unterland nehmen ein ungeahntes Ausmass an. Das drohende Ende hat eine emotionale Lawine ausgelöst, die fast nicht zu stoppen ist. Auf Facebook hat sich die Gruppe «Wir retten den Skilift Regensberg» formiert.

Gegründet Mitte Januar, erfährt die Gruppe seither regen Zulauf. Am Ende der dritten Woche zählt die skibegeisterte Community nun schon 885 Mitglieder, und jeden Tag kommen noch mehr hinzu. Das ist beeindruckend viel. Denn keiner der vergleichbaren Skilifte aus etwas schneesichereren Lagen im Zürcher Oberland hat auf Facebook so viele Abonnenten und Likes wie der alte Unterländer Bügellift am Regensberger Buck. Der Unterschied ist allerdings, dass die Verhältnisse etwa in Fischenthal, Steg, Bäretswil und Wald geregelt sind.