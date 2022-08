Basler Zionistenkongress-Jubiläum – Riesiges Sicherheitsaufgebot für 300 Demonstrierende Strassensperren, Polizeiketten, Militärhelikopter, eingestellter ÖV: Rund um das Jubiläum des ersten Zionistenkongresses in Basel will man kein Risiko eingehen.

1 / 8 Die Situation vor der Demonstration am Barfüsserplatz. Foto: Mirjam Kohler

Am Sonntagnachmittag wurde in Basel gegen die Jubiläumsfeier des ersten Zionistenkongresses demonstriert. Die Polizei war mit einem Grossaufgebot präsent, der öffentliche Verkehr in Basel wurde schon vor 15 Uhr – dem Startzeitpunkt der Demonstration – grossflächig eingestellt. Die Demo führte die Teilnehmenden vom De-Wette-Park via Freie Strasse zur Mittleren Brücke.