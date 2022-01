In besonderer Tiefe – Riesiges und völlig intaktes Korallenriff vor Tahitis Küste entdeckt

Im Südpazifik sind Forscher auf ein bisher unbekanntes Korallenriff gestossen. Das Ungewöhnliche an diesem Fund: Das in besonderer Tiefe gelegene Riff ist in absolut tadellosem Zustand.