Ursprung des Geldes in Mitteleuropa – Ringe und Barren als Währung Vor rund 4000 Jahren kannte Mitteleuropa weder Geld noch Waagen. Damals dienten wohl Ösenringe und Spangenbarren als Zahlungsmittel. Das bereitete die Basis für standardisierte Währungen. Walter Willems

Einst eine harte Währung: Ösenringe aus Bronze in der Staatssammlung München. Foto: Maikel Kuijpers

Ringe, Barren und vermutlich auch Beilklingen waren in Mitteleuropa vor rund 4000 Jahren die ersten Vorläufer von Geld. Davon gehen niederländische Archäologen nach der Analyse von Tausenden solchen Gegenständen aus der Frühen Bronzezeit aus. Insbesondere die aus jener Zeit stammenden sogenannten Ösenringe und Spangenbarren kursierten in grosser Menge und waren jeweils zum Grossteil für die damaligen Menschen sowohl optisch als auch gewichtsmässig kaum voneinander zu unterscheiden. Damit seien sie die frühesten Alltagswährungen in Mitteleuropa gewesen, schreiben Maikel Kuijpers und Cătălin Popa von der Universität Leiden in der Zeitschrift «PLOS One».

Demnach fehlten damals in der Region Geräte zur Standardisierung von Währungen wie vor allem Waagen. Daher, so schreiben die Archäologen, mussten sich die Menschen auf Ähnlichkeit stützen – sowohl im Aussehen als auch im Gewicht. Dies prüften die Forscher nun anhand von mehr als 5000 Objekten, die aus etwas mehr als 100 Fundorten stammten – überwiegend aus Tschechien, Niederösterreich sowie Ost- und Südostdeutschland. Bei den Fundstätten handelt es sich oft um Depots, in denen die überwiegend aus Kupfer bestehenden Objekte in grossen Mengen vergraben wurden.

Erste Waagen in Italien ab 1700 vor Christus

Die Analyse ergab, dass der Grossteil der Ösenringe sich anhand des Gewichts kaum unterscheiden liess. Gut 70 Prozent der 2639 Ringe wogen zwischen 176 und 217 Gramm. Sie wichen also vom rechnerischen Mittel von 195,5 Gramm nur um maximal 10 Prozent ab. Das spricht für ein Zielgewicht, das bei der Herstellung anvisiert wurde. Ähnlich war die Situation bei den besonders schweren Spangenbarren: Hier wichen mehr als 71 Prozent von mehr als 1100 Barren um maximal zehn Prozent vom Mittelwert von 185,5 Gramm ab. Da diese Unterschiede unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegen, seien sowohl Ringe als auch Barren serienmässig produziert und als Zahlungsmittel verwendet worden, folgern die Forscher. Bei gut 200 Beilklingen, die aus der Frühen Bronzezeit stammen, ist die Ähnlichkeit geringer: Hier lagen nur gut 44 Prozent im Bereich um 206 Gramm.

Die Ösenringe wurden wahrscheinlich serienmässig produziert und unterschieden sich kaum anhand des Gewichts. Foto: Helena Motycková, Maikel Kuijpers

Auch dass man die drei Objektgruppen in vielen Depots massenhaft entdeckt habe, deute darauf hin, dass sie gemeinsam genutzt worden seien. «Auch wenn Archäologen keinen Einblick in die damaligen Transaktionen haben, kann es keinen Zweifel daran geben, dass zumindest die Ringe und Barren der Definition einer Alltagswährung entsprechen», schreibt das Team.

Ösenringe und Spangenbarren verschwanden gegen Ende der Frühen Bronzezeit, stattdessen tauchten ab der Mittleren Bronzezeit vermehrt Metallstücke auf. Erste Waagen finden sich nach Angaben von Kuijpers in Italien um 1700 vor Christus, nördlich der Alpen erst um 1400 vor Christus.