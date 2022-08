Handelsweg mit Niedrigwasser – Rinnsal Rhein – Was macht das mit den Menschen, die von ihm leben? Es muss noch lange regnen, bis sich der Fluss wieder erholt. Bei den Frachtschiffen, in der Badi, bei den Touristen am Rheinfall: Überall hat es zu wenig Wasser. Drei Personen erzählen. Yann Cherix Christian Zürcher Philipp Loser

Ein Drittel weniger Wasser als sonst: Der Rheinfall bei Schaffhausen. Foto: Madeleine Schoder

Es ist 7.30 Uhr, der Tomasee auf 2345 Metern über Meer glänzt, als ein Deutscher ins Wasser steigt und den See einmal durchschwimmt. Dort, ganz am Ende, verlässt ein Bächlein den See, bloss einen Schritt breit. Das Bächlein wird zu einem Strom mit mehreren Hundert Metern Breite wachsen. Sein Name: Rhein, 1230 Kilometer lang, eine der wichtigsten Wasserstrassen der Welt, nun aber vom Austrocknen bedroht.