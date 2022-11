Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Risikochef der UBS wird Fotograf Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Schluss mit Kreditrisiken und Hypothekencrashs: UBS-Risikochef und Mathematiker Christian Bluhm hat sich nun für die Fotografie entschieden. Quelle: christianblum.com

UBS-Mann Christian Bluhm hat mit nur 53 Jahren genug vom Banking. Der Risikochef wird künftig als Fotograf arbeiten. In seinem Fotoatelier im Zürcher Niederdorf wird der ausgebildete Mathematiker ab dem kommenden Jahr mit Kameras, Lampen und Stativen hantieren, statt über Kredit­risiken und Hypothekencrashs zu brüten. Klar: Bluhm hat in seiner Karriere, darunter sechs Jahre in der UBS-Geschäftsleitung, mehr als genug verdient. Dennoch scheint es in der Finanzgemeinde ausgesprochen viele Neider zu geben. Ein Anhaltspunkt sind die zahlreichen giftigen Leserkommentare unter den Artikeln zu seinem bevorstehenden Wechsel, wo er übel beschimpft wird. Hoffentlich ist die Foto-Community etwas grosszügiger.