Neues Einreiseregime mit Mängeln – Risikotouristen können Quarantäne einfach ignorieren Wer aus einem Corona-Hotspot einreist, müsste sich isolieren. Doch angeordnet wird dies nicht. Betroffene sollen sich selbst beim Kanton melden. Iwan Städler , Konrad Staehelin

Nach den Ferien in Serbien müssten Rückkehrer sich bei den Behörden melden. Doch manch einer «vergisst» es. Foto: AFP

Seit Anfang dieser Woche müssten Reisende aus 29 Risikoländern eigentlich zehn Tage in Quarantäne. Müssten. Denn am Flughafen und an der Grenze verordnet das niemand.