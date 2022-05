Affenpocken in Europa – Robert Koch Institut (RKI) ruft wegen weiteren Fällen zu Wachsamkeit auf Reiserückkehrer aus Westafrika sowie Männer, die Sex mit Männern haben, sollten bei ungewöhnlichen Hautveränderungen «unverzüglich eine medizinische Versorgung aufsuchen».

Wie die Gesundheitsbehörden von Madrid mitteilten, haben sie «23 mögliche Fälle von Affenpocken» festgestellt. Unsplash Die britische Gesundheitsbehörde UKHSA meldete vor etwas mehr als einer Woche, dass bei einer Person in England Affenpocken diagnostiziert wurden. Unsplash Zu den Symptomen der Affenpocken beim Menschen gehören ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift, Fieber, Muskelschmerzen und Schüttelfrost. (Archivbild) AFP 1 / 6

Darum gehts Infos einblenden Nachdem vor etwas mehr als einer Woche ein Fall von Affenpocken bei Afrika-Reisenden in London festgestellt wurde, rief das Robert Koch Institut am Mittwoch zur Vorsicht auf.

Es wurden mehrere neue Verdachtsfälle in Spanien und Portugal festgestellt.

Die betroffenen Patienten hätten sich allesamt durch sexuelle Aktivitäten angesteckt.

Zu den Symptomen der Affenpocken beim Menschen gehören ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift, Fieber, Muskelschmerzen und Schüttelfrost.

Erst am Mittwoch meldeten die Behörden in Spanien und Portugal rund 40 neue Verdachtsfälle, nachdem das Virus erstmals vor etwas mehr als einer Woche bei einem Mann in London festgestellt wurde: Der Mann habe sich mutmasslich in Nigeria mit dem seltenen Virus angesteckt und sei dann nach Grossbritannien gereist. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nun wegen mehrerer Fälle von Affenpocken in Europa zur Wachsamkeit aufgerufen.

Ausschlag beginnt im Gesicht und greift auf andere Körperteile über

Zu den Symptomen der Affenpocken beim Menschen gehören ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift, Fieber, Muskelschmerzen und Schüttelfrost. Die meisten Menschen erholen sich innerhalb mehrerer Wochen von der Krankheit. Üblicherweise wird die Krankheit durch engen Kontakt mit infizierten Tieren wie Nagetieren und Affen übertragen und ist vor allem in Zentral- und Westafrika verbreitet.

Wie die Gesundheitsbehörden von Madrid mitteilten, haben sie «23 mögliche Fälle von Affenpocken» festgestellt. Obwohl Affenpocken normalerweise durch die Luft übertragen werden, hätten sich die Patienten allesamt durch sexuelle Aktivitäten angesteckt. Dabei handelte es sich zumeist um schwule Männer, aber nicht immer. Auch in der Region um Lissabon entdeckten die Behörden 20 Verdachtsfälle, vor allem bei jungen Männern.

Zuvor hatten die britischen Behörden mehrere Fälle registriert. Dabei handelte es sich meist um schwule oder bisexuelle Männer. Bei den jüngsten vier Fällen konnte allerdings keine direkte Verbindung zu drei früher erkannten Infizierten festgestellt werden, was den Verdacht einer weiteren Verbreitung als bislang bekannt nährt.

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.