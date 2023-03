Zürich Openair 2023 – Robbie Williams kommt nach Rümlang Das Zürich Openair hat seine ersten Headliner für die Ausgabe vom Sommer 2023 bekannt gegeben. Es sind grosse Namen. Martin Liebrich

Robbie Williams tritt am 22. August am Zürich Openair auf. Der letzte Auftritt des britischen Popstars in der Schweiz liegt mehr als fünf Jahre zurück. Das Konzert von Robbie Williams findet am Eröffnungsabend des Zürich Openairs statt, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten.

Im vergangenen September wurde bereits einmal ein Robbie-Williams-Konzert Ende Januar 2023 im Hallenstadion Zürich angekündigt. Dieses wurde jedoch nach wenigen Tagen wieder abgesagt. Als Grund wurden Terminprobleme genannt.

Seine Karriere hat Robbie Williams in den frühen 1990er-Jahren als Sänger bei der britischen Boyband Take That lanciert. Die Combo wurde zur erfolgreichsten ihres Genres. 1995 musste er die Band nach Drogen- und Partyexzessen verlassen und startete eine Solokarriere. In der Schweiz brachten es mit «Rudebox» (2006) sowie «Bodies» (2009) zwei seiner Singles auf Platz 1 der Hitparade.

Neben Robbie Williams haben auch The Killers, Calvin Harris, Apache 207, Florence and the Machine, The Chainsmokers und Paul Kalkbrenner für Auftritte am Zürich Openair zugesagt. Der Ticket-Vorverkauf startete am Dienstag um 10 Uhr. Das Zürich Openair wird während fünf Festivaltagen vom 22. bis zum 26. August stattfinden.

