Konzertabsage in Zürich – Robbie Williams kommt nun doch nicht Zwei Tage nach der Ankündigung seines Konzerts im Zürcher Hallenstadion sagt der britische Entertainer den Auftritt ab. Der Grund: Probleme bei der Terminplanung.

Der britische Popstar Robbie Williams hat ein in Zürich geplantes Konzert im kommenden Jahr wieder abgesagt. Aufgrund unvorhergesehener Umstände im Zusammenhang mit der Terminplanung könne das Konzert am 23. Januar 2023 im Hallenstadion nicht stattfinden, teilte die Gadget Abc Entertainment Gruppe mit. Weitere Details würden in den kommenden Wochen vom Management des 48-jährigen Künstlers kommuniziert.

Williams hätte nach über fünf Jahren erneut in der Schweiz auftreten sollen. Geplant war das Konzert im Rahmen seiner «XXV Tour 2023». Anlass für diese ist der Start seiner Solokarriere vor 25 Jahren. Letztmals war Williams im September 2017 im Zürcher Letzigrund aufgetreten.

Vor rund 25 Jahren veröffentlichte Robbie Williams das Album «Life Thru A Lens» und machte damit den Auftakt zu einer erfolgreichen Solokarriere. Dieses Jubiläum feiert der ehemalige Take That-Sänger nun mit einem neuen Album, das bereits Anfang September erschienen ist, und mit einer Tournee. «XXV» heisst das Album, wofür er vor allem seine alten Songs mit einem Orchester neu aufgenommen hat.

