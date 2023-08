Zürich Openair – Robbie Williams wird seiner Rolle als Top Act gerecht Derzeit laufen in Rümlang die Aufbauarbeiten für das elfte Zürich Openair, das am 22. August beginnt. Die VIP-Tickets für den ersten Abend sind bereits weg. Daniela Schenker

Robbie Williams wird für viel Publikum sorgen. Foto: Vincent Lescaut

Das grösste Festival des Unterlands, das Zürich Openair, beginnt am Dienstag, 22. August, und dauert bis Samstag, 26. August. 5 Tage, 5 verschiedene Bühnen sowie über 80 Künstler und Künstlerinnen erwarten das Publikum in Rümlang. Zu den Highlights der diesjährigen, elften Auflage zählen die Auftritte internationaler Stars wie Robbie Williams, The Killers, Florence + The Machine, Calvin Harris. Zu den nationalen Grössen des Openair gehören unter anderen Stereo Luchs, Dana, Joya Marleen und Bastian Baker.