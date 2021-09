Renommierter Architekt aus Zürich – Robert Haussmann ist tot Der 89-Jährige gehörte zusammen mit seiner Frau Trix Kelterborn-Högl zu den wichtigsten Architekten der Schweiz. Er prägte unter anderem die Einrichtung der Kronenhallen-Bar.

Robert Haussmann führte mit seiner Frau Trix ein eigenes Büro, das als «Allgemeine Entwurfsanstalt» bekannt geworden ist. (Archivbild) Foto: Ayse Yavas (Keystone)

Bereits am vergangenen Dienstag ist der renommierte Architekt, Innenarchitekt und Produktgestalter Robert Hausmann gestorben, wie sein Sohn Florian Hausmann der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag mitteilte.

Robert Haussmann zählte zusammen mit seiner Frau Trix Kelterborn-Högl zu den wichtigsten Schweizer Architekten des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk umfasst nicht nur Architektur, sondern auch Produkte-, Möbel- und Textildesign. Die beiden haben 1967 ein Studio eröffnet, das später als «Allgemeine Entwurfsanstalt Zürich» bekannt wurde.

Sie gehörten zu den ersten Architekten, die mit den Vorgaben der aus ihrer Sicht erstarrten klassischen Moderne brachen und diese auf spielerische Art neu interpretierten. 2013 waren die beiden mit dem Grand Prix Design des Bundesamtes für Kultur ausgezeichnet worden.

Zu den auch in der Öffentlichkeit bekannten Arbeiten als Einrichter gehört die Kronenhalle Bar in Zürich, eine der wenigen Restauranteinrichtungen Haussmanns.

Die «Kronenhalle»-Bar an der Rämistrasse.

In einer Würdigung schreibt Benedikt Loderer, Architekturkritiker und Mitbegründer der Architekturzeitschrift Hochparterre: «Das Werk der Haussmanns ist nicht nur gross, es ist auch vielfältig. Es reicht vom Teller bis zum Haus, vom Stuhl bis zur Ausstattung. Was einfach aussieht, ist immer raffiniert.» Am 23. Oktober hätte Robert Haussmann seinen 90. Geburtstag gefeiert.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.