Technik in der Landwirtschaft – Roboter befreit Rüebli-Feld in Oberglatt von wucherndem Unkraut Noch müssen Biobauern ihre Felder von Hand jäten lassen. Doch in Opfikon-Glattbrugg wird ein Roboter entwickelt, der die mühsame Arbeit bald übernehmen kann. Andrea Söldi Raisa Durandi

Manuel Strahm (links) von der Firma Caterra zeigt Bauer Daniel Maag, wie derJätroboter funktioniert. Foto: Raisa Durandi

Der Wagen ruckelt ein paar Zentimeter vorwärts und bleibt stehen. Auf dem Bildschirm erscheinen diverse Pflänzchen, die zwischen den zarten Sprösslingen frisch gesäter Rüebli wuchern. Bevor Ingenieur Manuel Strahm am Computer das Okay gibt, setzen wir die Schutzbrille auf und spähen hinunter auf die Ackerfurche. Die Spiegel richten sich nun auf eines der Unkräuter und zerstören es mit einem hellen Laserstrahl. Ein leichter Geruch nach Verbranntem steigt uns in die Nase.