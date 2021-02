Zum Ende von Daft Punk – Roboter, schön wars mit euch Muss gute Musik gut sein? Wie das französische Elektro-Duo Daft Punk die Menschen in Ekstase versetzte. Philippe Zweifel

Von Superstars hofierte Technoproduzenten: Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo alias Daft Punk. Foto: PD

Nehmen sie nach 28 Jahren tatsächlich die obligatorischen Helme ab? Das Elektro-Duo Daft Punk löst sich auf und hat zum Ende einen Videoclip auf Youtube geschleudert. An ihrer Montur nestelnd marschieren die beiden Franzosen durch eine Wüste.

Es ist nicht irgendein Karriereende. Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo kickten in den 90ern wie ein Bass-Drop in die Szene. Damals wurden Techno und House zum ersten Mal totgesagt. Mit ihrem Debütalbum «Homework» strafte Daft Punk Nörgler der Bewegung Lügen. Techno stand nicht am Ende, sondern am Anfang.

Nicht dass Daft Punk das Genre neu erfunden hätte. Die beiden Pariser mischten vorhandene Stile wie House, Disco und Techno zusammen. Zwar war auch das nicht brandneu, doch bei Daft Punk klang es rauer und fast schon lachhaft synthetisch – Letzteres unterstrichen die beiden mit ihren Roboterhelmen, die sie nie ablegten. Heutige EDM-Superstars wie Deadmau5, der ebenfalls nur mit Maske auftritt, wissen genau, wem sie ihren Ruhm zu verdanken haben. Tatsächlich ist der Daft-Punk-Sound ein Vorläufer der EDM-Musik, dieser brachialen Variante des Techno, wo es primär darum geht, Spannung aufzubauen und diese möglichst wirkungsvoll zu entladen. Bei Daft Punk stellte man sich lauter denn je die Kardinalfrage der Elektro-Kultur: Muss gute Musik gut sein?

Stampfende Bässe, Bleeps und Melodien wie aus einem Videogame zeichnen die frühen Tracks der Franzosen aus. Avantgardistische Video-Regisseure wie Spike Jonze oder Michel Gondry lieferten den visuellen Überbau und holten die Technokultur aus den Clubs in die Wohnzimmer, wo die Jugend sich MTV reinzog.

Neben dem Bombast lieferte Daft Punk aber auch wenig bekannte DJ-Perlen wie «Burnin» – galoppierende Bassline, ein ritschratschender Soundeffekt – ja, da brannten die Dancefloors. Das bekannteste Stück allerdings war leicht und lüpfig-verpeilt. Es hiess «Around the World», eine Hymne, die perfekt zum Lebensgefühl der 90er-Jahre passte: heute an der Full Moon Party in Koh Phangan, morgen Playa Sa Trinxa auf Ibiza. Millenium-Euphorie auf den Punkt gebracht. Stars wie Kanye West oder der Designer Hedi Slimane hofierten die verschwiegenen Technotüftler.

Besonders hoch war der Output von Daft Punk nie. Eigentlich hatte man das Duo stets fast vergessen, als es wieder zu einem Schlag ausholte. Die Musik wurde mit Songs wie «One More Time» oder «Human After All» süsslicher und dann noch bombastischer, als ob die Roboter ausprobieren wollten, wie weit sie die tanzenden Menschen mit ihren Synthesizern und Samples zur Ekstase treiben können. Der letzte grosse Streich war «Get Lucky» mit Pharrell Williams, der letzte grosse, weltweite Sommerhit. Der Song bescherte ihnen vier Grammys und läutete ein Disco-Revival ein. Doch eigentlich rezyklierten sich Daft Punk da schon selbst.

Und nun das Ende. Die Helme werden im Clip dann doch nicht abgelegt. Stattdessen: nochmals Wumms. Der eine Menschenroboter explodiert, der andere läuft in den Sonnenuntergang. Dann sind sie weg. Genauso wie das Gefühl von damals, als an Raves noch nicht zum DJ hin getanzt wurde. Als eine Party eine Party war, kein Konzert. Oder hat die Szene etwas anderes zu bedeuten? Ein Kinderchor singt «Hold on / If love is the answer / you're home».

Das Management von Daft Punk hat die Auflösung bestätigt. Von den Musikern selber kam keine Erklärung. Interviews gaben sie schon früher keine. Sie haben recht. Besser nicht zu viel nachdenken. Das hat die elektronische Musik und ihre Szene stets ausgemacht: den Moment geniessen, nicht die Vergangenheit oder die Zukunft. Roboter, schön wars mit euch, jetzt ist Schluss. Human After All.