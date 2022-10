Glosse zur Bundesratswahl – Rösti hat nichts mit Rösti zu tun Das Nationalgericht, ein Vogt und eine Mini-Blocher: was die Familiennamen der SVP-Bundesrats­kandidierenden bedeuten. Adrian Schmid

Albert Rösti will Bundesrat werden: Sein Nachname steht für eine energische Person – und nicht fürs Nationalgericht. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Da zog die SVP jahrelang über die «fremden Vögte» her, vorab über die in Brüssel. Und jetzt schicken die Zürcher ausgerechnet einen Vogt ins Bundesratsrennen: Hans-Ueli Vogt. Ein Tyrann wie Reichsvogt Hermann Gessler, der in der Hohlen Gasse von Tells Pfeil getroffen wurde, in der Landesregierung? In Bern müssen wohl schon bald Hüte gegrüsst werden.