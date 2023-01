Mögliche Subventionen für AKW – Rösti lässt Atombefürworter hoffen Der neue Energieminister will verhindern, dass die Kernkraftwerke «unnötig früh» abgestellt werden, neue sind für ihn kein Tabu. Atomgegner sind alarmiert. Derweil spricht FDP-Chef Thierry Burkart eine Warnung aus. Stefan Häne

Setzt erste Akzente: Bundesrat Albert Rösti spricht am Stromkongress in Bern. Foto: Keystone

Keine drei Wochen im Amt, hat der neue Energieminister eine erste Duftmarke gesetzt: Albert Rösti will sich – wie schon als Parlamentarier – den Bau neuer Kernkraftwerke langfristig offenhalten. Und er will aus Sorge um die sichere Stromversorgung verhindern, dass die bestehenden Meiler aus wirtschaftlichen Gründen «unnötig früh» abgestellt werden; sie sollten unbedingt 60 Jahre laufen, machte Rösti am Mittwoch am Stromkongress in Bern klar.