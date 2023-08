Selbstunfall in Dietlikon – Rollerfahrer schwer verletzt Am Samstagabend hat sich ein Mann bei einem Selbstunfall mit einem Motorroller in Dietlikon schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 47-jährige Lenker zog sich beim Unfall schwere Kopfverletzungen zu. Foto: Kantonspolizei Zürich

Kurz vor 20 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Motorroller auf der Bahnhofstrasse in Richtung Wallisellen. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, streifte sein Fahrzeug gegenüber den Bushaltestellen beim Bahnhof in einer leichten Linkskurve den rechten Randstein, worauf der Mann stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Verunfallte wurde von der Besatzung eines Rettungswagens vor Ort medizinisch erstversorgt. Anschliessend wurde der Verletzte in ein Spital gefahren.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Winterthur-Unterland. Wegen des Unfalls musste der Verkehr auf der Bahnhofstrasse bis gegen 22.30 Uhr über die Bushaltestellen umgeleitet werden. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Zürich eine Ambulanz des Spitals Bülach, die zuständige Staatsanwältin sowie ein privates Abschleppunternehmen.

