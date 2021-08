Trauer um Rock-Legende – Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts gestorben Der Schlagzeuger der legendären Band ist 80-jährig verstorben. UPDATE FOLGT

Erholte sich von einer OP: Charlie Watts – hier während eines Konzerts im Oktober 2017 in Paris – ist 80-jährig verstorben. Foto: Michel Euler (Keystone)

Traurige Nachrichten für alle Fans der Rolling Stones: Drummer Charlie Watts ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Dies teilt sein Agent mit.

Der Schlagzeuger der legendären britischen Rockband starb am Dienstag in London, wie sein Agent Bernard Doherty mitteilte. Watts hatte mit den Rolling Stones zusammen mit Sänger Mick Jagger und den Gitarristen Keith Richards und Ron Wood in den vergangenen Jahrzehnten Rockgeschichte geschrieben.

«Mit grosser Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Charlie Watts bekannt», heisst es in einer Erklärung, die BBC zitiert. «Er ist heute im Kreise seiner Familie friedlich in einem Londoner Spital gestorben.» Watts sei «ein geschätzter Ehemann, Vater und Grossvater» gewesen und «einer der grössten Schlagzeuger seiner Generation».

Watts hatte erst vor Kurzem die US-Tournee der Rolling Stones verpasst, weil er sich einer OP unterziehen musste. Der Eingriff sei aber erfolgreich gewesen, hatte die Band noch Anfang August mitgeteilt. Watts müsse sich nun aber mehrere Wochen erholen. Zur Art der Behandlung hatte sein Sprecher keine Angaben gemacht. Watts war im Jahr 2004 erfolgreich wegen Kehlkopfkrebs behandelt worden.

Watts wurde am 2. Juni 1941 in London als Sohn eines Lastwagenfahrers geboren. Als Jazzfan fing er im Alter von 14 Jahren mit dem Schlagzeugspielen an. Seit 1963 war er Mitglied der «Stones».

«Ich habe das Touren schon immer gehasst.» Chalie Watts

Charlie Watts ging nicht gerne auf Tourneen. «Ich habe das Touren schon immer gehasst, so lange ich denken kann», sagte der Schlagzeuger 2016 in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung». «Es gibt absolut nichts Schlimmeres, als Koffer zu packen, an alles denken zu müssen, die Hektik, die dabei entsteht.»

Charlie Watts mit Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood (von rechts nach links) bei der Eröffnungsparty für «Exhibitionism» in New York im November 2016. Foto: Evan Agostini/Invision (Keystone)

Im selben Interview beantwortet Watts die Frage, ob er schon einmal darüber nachgedacht habe, wie sein Leben ohne die Stones verlaufen wäre. «Nein, das habe ich nie getan. Es ging einfach immer irgendwie weiter.» Ursprünglich seien die Stones für ihn einfach eine weitere Band gewesen. «Ich ging davon aus, dass spätestens nach zwei Jahren alles vorbei sein würde.»

Charlie Watts (links) mit Bill Wyman 1967 während einer Pressekonferenz im Kongresshaus in Zürich. Foto: Keystone

